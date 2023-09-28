росія прагне мобілізувати чоловіків з окупованої частини Запорізької області

https://racurs.ua/ua/n187737-rosiya-pragne-mobilizuvaty-cholovikiv-z-okupovanoyi-chastyny-zaporizkoyi-oblasti.html

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Загарбницька армія росії розпочала мобілізацію чоловічого населення на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Громадян України воєнні злочинці рф беруть у полон, а потім відправляють з автоматами рити окопи на передовій.

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Про це повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Зараз ми бачимо, що дійсно мобілізація розпочалася. Чи вона є масовою, чи ні, скоріше я б відповів, що не масова, — йдеться у заяві мера окупованого міста.

З його слів, ворог намагається не змусити вступити до армії, а підкупити мешканців, щоб вони вступили до армії рф. Йдеться про так званий контракт із зарплатою у 200 тис. руб. і 180 тис. руб. за підписання цього контракту.

Також Федоров пояснив, що людей намагаються мобілізувати через так звані «центри зайнятості». Окупанти розсилають повідомлення на мобільні телефони, аби люди приходили та підписували контракт.

Але, звичайно, ж ніхто не йде. На жаль ми також знаємо про випадки коли вони забирають наших мешканців в полон, а потім їх знаходять в окопах, безпосередньо на фронті де їх змушують або рити окопи, або дають в руки автомат, — вказав чиновник.

Також на окупованій частині Запорізької області загарбники проводять масовий переоблік і постановку на військовий облік цивільних.