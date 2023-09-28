У Лукашенка звинуватили Польщу в порушенні повітряного простору

https://racurs.ua/ua/n187745-u-lukashenka-zvynuvatyly-polschu-v-porushenni-povitryanogo-prostoru.html

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Міністерство оборони білорусі ввечері 28 вересня звинуватило Польщу в тому, що її гелікоптер двічі залетів й порушив державний кордон.

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Оборонне відомство підконтрольної росії сусідньої країни, вдень білоруські засоби радіолокаційного виявлення Військово-повітряних сил і війська протиповітряної оборони зафіксували «наближення повітряного судна Польщі».

Близько 15.20 повітряне судно перетнуло кордон республіки білорусь, заглибившись на дальність до півтора кілометра. О 16 годині 22 хвилини вертоліт повторно порушив державний кордон, заглибившись на 300 метрів, — йдеться у повідомленні.

Міноборони білорусі додало, що у зв’язку з «інцидентом» піднімало чергову авіацію, а в МЗС країни готується нота протесту до Польщі.

Варшава офіційно цю ситуацію поки не коментувала.