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Ракурс
Армія рф хоче передислоковувати логістику для кораблів з Криму до росії

Армія рф хоче передислоковувати логістику для кораблів з Криму до росії

28 вер 2023, 22:25
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Окупаційна армія росії намагається передислоковувати логістику забезпечення кораблів з тимчасово окупованого Криму на територію рф.


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Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу «Еспресо».

З її слів, нині російські кораблі тяжіють до суто історичних чорноморських берегів, до Новоросійська й далі. Їм усе більше незатишно в бухті окупованого Севастополя.

Загарбники намагаються передислоковувати й логістику забезпечення базування. Саме тому зараз спостерігаємо зменшення розгортання російського флоту в акваторії Чорного моря, — вказала Гуменюк.

Нагадаємо, удари по Чорноморському флоту росії є прикладом того, як Збройні сили України утримують ініціативу. Таку думку висловив начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін.

Джерело: Ракурс


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