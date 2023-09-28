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Армія рф хоче передислоковувати логістику для кораблів з Криму до росії
Армія рф хоче передислоковувати логістику для кораблів з Криму до росіїhttps://racurs.ua/ua/n187750-armiya-rf-hoche-peredyslokovuvaty-logistyku-dlya-korabliv-z-krymu-do-rosiyi.htmlРакурс
Окупаційна армія росії намагається передислоковувати логістику забезпечення кораблів з тимчасово окупованого Криму на територію рф.
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Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу «Еспресо».
З її слів, нині російські кораблі тяжіють до суто історичних чорноморських берегів, до Новоросійська й далі. Їм усе більше незатишно в бухті окупованого Севастополя.
Загарбники намагаються передислоковувати й логістику забезпечення базування. Саме тому зараз спостерігаємо зменшення розгортання російського флоту в акваторії Чорного моря, — вказала Гуменюк.
Нагадаємо, удари по Чорноморському флоту росії є прикладом того, як Збройні сили України утримують ініціативу. Таку думку висловив начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін.
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