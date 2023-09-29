НБУ продовжив обмін монет та банкнот, введених в обіг до 2003 року

https://racurs.ua/ua/n187756-nbu-prodovjyv-obmin-monet-ta-banknot-vvedenyh-v-obig-do-2003-roku.html

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НБУ продовжує термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старого зразка, введених в обіг до 2003 року, що вилучаються з обігу та перестали бути засобом платежу.

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Монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 грн зразків до 2003 року всіх років випуску можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 календарних днів) після його припинення або скасування, йдеться у повідомленні регулятора 29 вересня.

Таким чином всі громадяни, зокрема ті, які були вимушені залишити свої домівки через війну або перебувають на тимчасово окуповані території, матимуть більше часу для обміну.

Обміняти такі монети та банкноти можна безплатно й без обмежень.

У таких підрозділах Національного банку:

Києві: Контрактова площа, 2А;

Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;

Львові: вул. Коперника, 4;

Одесі: вул. Рішельєвська, 8;

Харкові: Театральна пл., 1;

Хмельницькому: вул. Володимирська, 91;

У низці відділень уповноважених банків:

АТ «Ощадбанк»;

АТ КБ «ПриватБанк»;

АТ «Райффайзен Банк»;

АТ «ПУМБ».

Інформацію, в яких саме відділеннях та філіях можна здійснити обмін, можна дізнатися на офіційних сайтах цих банків. Обмін здійснюється на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет).

З 1 жовтня ⁠в Україні перестануть приймати монети та банкноти старого зразка (до 2003 року). Їх буде вилучено з готівкового обігу в Україні після 30 вересня.

Як повідомили у прес-службі Нацбанку, йдеться про монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок, а також про банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 гривень зразків до 2003 року випуску.