Російські «шахеди» могли порушили повітряний простір Румунії. Фото:

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Російські дрони-камікадзе, ймовірно, порушили повітряний простір Румунії під час атаки на територію України вночі 30 вересня.

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Під час чергового удару армії рф по Україні за допомогою БПЛА «Шахед», влада попередила про небезпеку жителів муніципалітетів Тулча й Галац. Спостережна радарна система показала можливе порушення повітряного простору, а сигнал зафіксували в напрямку Галацу. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії, передає BBC.

У відомстві зазначили, що зараз немає даних про те, що будь-які повітряні об'єкти впали на румунській території, проте пошуки уламків планують сьогодні продовжити.

Нагадаємо, уламки російських «шахедів» регулярно падають на румунській території під час атак Одеської області.

Армія Румунії після цього вирішила перемістити засоби ППО ближче до своїх населених пунктів на Дунаї на кордоні з Україною. Також румуни збільшують у районі Дунаю кількість військових спостережних пунктів та патрулів. Крім того, будуть розгорнуті чотири додаткових винищувачі F-16, а безпольотна зона буде розширена.