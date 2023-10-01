Наслідки обстрілів на Донеччині. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/ua/n187834-obstrily-na-donechchyni-sim-ya-opynylasya-pid-zavalamy-a-v-hersoni-u-vognyaniy-pastci.html

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Загарбницька армія рф продовжує вчиняти воєнні злочини, обстрілюючи мирні українські міста та села.

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Так, окупанти у ніч на 1 жовтня завдали удару зенітними ракетами С-300 по селу Кіндратівка Донецької області. Внаслідок атаки був зруйнований житловий будинок, а сім’я опинилася під завалами. У пастці опинилися 40-річний чоловік з 36-річною дружиною та їх 16-річний син із бабусею 57 років. Сім’ю з-під завалів дістав сусід-рятувальник. Про це повідомила прокуратура Донецької області.

Загалом внаслідок обстрілів було пошкоджено 15 приватних будинків та господарських споруд.

А в Херсоні маленькі діти з матір’ю ледь не загинули у пожежі, яку спричинили російські обстріли. Як зазначив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, 1 жовтня російська армія з безпілотника атакувала житловий квартал Херсона. Внаслідок ворожого удару виникла пожежа, а у вогняній пастці опинилися четверо осіб — мати й троє дітей. Врятували їх рятувальники, які прибули гасити пожежу.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч на 1 жовтня здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по Україні. В Умані ворожі БПЛА влучили у промислову інфраструктуру, де зберігалось зерно.