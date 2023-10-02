Ілон Маск опублікував мем про Зеленського і отримав відповідь з України

https://racurs.ua/ua/n187869-ilon-mask-opublikuvav-mem-pro-zelenskogo-i-otrymav-vidpovid-z-ukrayiny.html

Ракурс

Бізнесмен Ілон Маск, власник соціальної мережі Х (колишній Twitter), 2 жовтня опублікував на своїй сторінці фотоколаж із президентом України Володимиром Зеленським.

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Фотографію Зеленського з напруженим виразом обличчя він (або безіменний автор колажу) супроводжував підписом:

Коли минуло вже п’ять хвилин, а ти досі не попросив мільярд доларів допомоги.

Пост Маска за перші кілька годин після публікації набрав понад 34 тис. коментарів. Більшість із них засуджують. Користувачі пишуть про необхідність підтримки України, що воює, і нагадують Маску, що пакети військової допомоги — це вкладення в американський військово-промисловий комплекс, тобто в економіку США.

Вони теж публікують колажі: Маск у формі російської армії, Маск у вигляді собачки на повідку у президента росії путіна і такий самий портрет Маска, але з підписом: «Коли минуло вже п’ять хвилин, а ти досі не сказав жодної дурниці».

Верховна Рада України в тій же соцмережі Х опублікувала аналогічний колаж з обличчям Маска та підписом:

Коли ти вже п’ять хвилин не поширюєш російську пропаганду" (зараз ця посада видалена — невідомо, з ініціативи Ради чи адміністраторів соцмережі).

Бі-бі-сі назвала викладений Маском мем, що «межує з образою». Український публіцист Михайло Ткач звернувся до Маски з відкритим листом «Порятунок світу — це не бізнес».

Нагадаємо, Маск послідовно виступає за скорочення військової допомоги США та НАТО Україні та за вирішення конфлікту шляхом переговорів. Рік тому він запропонував власний план врегулювання війни, за яким на окупованих росією територіях потрібно провести нові референдуми, а Україна має зберігати нейтральний статус.

У вересні Європейська комісія опублікувала доповідь, в якій стверджує, що дії Маска на посаді глави Х допомагають розповсюдженню російської пропаганди.