У Києві стрибнули з 24 поверху брат з сестрою

https://racurs.ua/ua/n187872-u-kyievi-strybnuly-z-24-poverhu-brat-z-sestrou.html

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Київські поліцейські встановлюють обставини падіння дівчини і хлопця з балкону багатоповерхівки. Від отриманих травм потерпілі загинули на місці. Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, аби встановити всі обставини події.

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Трагедія сталася 2 жовтня о 12.00. До столичної поліції надійшла інформація про те, що поблизу багатоповерхівки на вулиці Микільсько-Слобідська перехожі виявили двох осіб без ознак життя, які, ймовірно, розбилися внаслідок падіння з 24 поверху.

Раніше в мережі з’являлися відео, на якому хлопець із дівчиною стверджують, що вони готуються вчинити суїцид. В одному зі своїх роликів дівчина стверджує, що вони тверезі та нічого не вживали, а своє самогубство планували ще з минулого понеділка.

Попередньо поліцейські встановили, що загиблі — це брат та сестра, 2005 та 2006 років народження. На цей час поліцейські спілкуються з очевидцями події, а також встановлюють родичів та близьких загиблих.

Слідчим відділом Дніпровського управління розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК України (убивство) з позначкою — самогубство. Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу.