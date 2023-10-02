МЗС Німеччини також посперечалося з Ілоном Маском

https://racurs.ua/ua/n187875-mzs-nimechchyny-takoj-posperechalosya-z-ilonom-maskom.html

Ракурс

Міністерство закордонних справ Німеччини у соцмережах відповіло Ілону Маску на закид щодо біженців. Мільярдер публічно висловився на підтримку праворадикальної партії AfD.

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Вісім кораблів німецьких неурядових організацій плавають у Середземному морі, щоб забрати нелегальних мігрантів і доправити їх в Італію. Ці організації фінансує уряд Німеччини. Будемо сподіватися, що AfD переможе на виборах, щоб зупинити це європейське самогубство, — написав Маск на своїй сторінці.

Невдовзі після цього твіттер Міністерства закордонних справ у Берліні відповів англійською:

Так. І це називається порятунок життів.

Допис Міністерства закордонних справ ФРН зібрав впродовж години майже 30 тис. уподобайок.

Минулого вікенду Маск приїхав на кордон із Мексикою, щоб зняти ефір про нелегальних мігрантів для аудиторії своєї соцмережі X.

З мобільним телефоном у руках мільярдер влаштував пряму трансляцію з техаського містечка Ігл-Пасс, яке стало центром для шукачів кращого життя з Латинської Америки.

Розповідаючи про неприпустимість зростання потоку нелегальних мігрантів у США, Маск зняв на відео десятки людей, які сидять під мостом на американській стороні кордону, чекаючи, коли їх оформлять працівники прикордонної служби.

Маск закликав зупинити потік нелегалів, який, за його словами, веде до «обвалення систем соціального забезпечення». Того ж вимагає частина урядовців, просуваючи відповідні законопроекти та поправки на розгляд Конгресу.

Історія питання

Кризу на кордоні широко висвітлюють американські ЗМІ на тлі майбутніх президентських виборів. Ситуацію активно використовують ультраправі республіканці, які критикують діючу владу і вимагають збільшення видатків у бюджеті на укріплення кордонів.

Це питання є одним із найгостріших під час дебатів щодо ухвалення фінансування держустанов США. Зокрема, «трампісти» протиставляють його виділенню коштів на допомогу Україні, блокуючи відповідний запит адміністрації Байдена.

Раніше цього місяця Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявило, що відкладе «до подальшого повідомлення» прийом мігрантів, які прибувають через Італію відповідно до європейського добровільного плану солідарності.

Виступаючи в п’ятницю в кулуарах 10-го саміту для країн MED9, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні попередила, що проблеми з міграцією «ніколи не будуть повністю вирішені, якщо кожна країна думає перекласти їх на іншу».

Лідери MED9, до якого входять Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Греція, Кіпр, Мальта, Хорватія та Словенія, зібралися у Валлетті (Мальта) у п’ятницю.

Мелоні сказала, що вона розмовляла з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у четвер і сказала, що нібито Німеччина «зробить півкроку назад».