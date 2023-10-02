Під Урожайним розбили бронегрупу росіян

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З’явилися деталі бою під Урожайним, у якому російські окупанти зазнали втрат під час невдалої атаки.

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Цей населений пункт належить до Волноваського району Донецької області. Він знаходиться на одному з двох головних напрямків атаки українських військ, котрі деокупують південь України від російських загарбників.

Декілька днів тому російські окупанти спробували здійснити штурм українських позицій на Таврійському напрямку. Для атаки обрали українські позиції біля нещодавно звільненого Урожайного.

28 вересня окупанти спробували відбити Урожайне силами піхоти, танків та бойових машин піхоти. Проте атака окупантів зазнала повної невдачі, бронегрупа була розбита.

В Окремій президентській бригаді розповіли, що вони зустріли окупантів разом з 20-тим окремим батальйон спеціального призначення, штурмовою ротою 710-ї бригади охорони Держспецтрансслужби за підтримки артилерії 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Відомо, що у цьому бою брали участь безпілотники групи «Птахи Мадяра».

Українська аеророзвідка та протитанкісти з FPV-дронами буквально спалили їхні плани. Знешкоджено шість танків та три БМП, ліквідовано близько 30 окупантів, — розповіли у президентській бригаді.

На оприлюдненому відео під удар потрапляє декілька російських танків та БМП.

Потім після бою у посадках та полях з безпілотника зафіксували два знешкоджені танки Т-80БВ та Т-72Б3, декілька БМП, одну БРМ-1К та російську піхоту.