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Міноборони збільшило перелік воїнів, які отримуватимуть додаткові виплати
Міноборони збільшило перелік воїнів, які отримуватимуть додаткові виплатиhttps://racurs.ua/ua/n187897-minoborony-zbilshylo-perelik-voyiniv-yaki-otrymuvatymut-dodatkovi-vyplaty.htmlРакурс
Міністерство оборони України збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду, також виплати збільшені пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам та курсантам.
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Оновлене грошове забезпечення військовослужбовці почнуть отримувати з 29-го вересня.
Додаткова винагорода надійде на рахунки наступних категорій військових:
100 тис. грн — військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій;
100 тис. грн — військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 тис.).
50 тис. грн — військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії.
30 тис. грн — військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій.
Серед іншого збільшені виплати пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам та курсантам:
поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20,1 тис. грн.
інструктори учбових центрів отримуватимуть додатково від 15 тис. до 30 тис. грн. Строковики — 6 тис. грн. Курсанти — 2 тис. 350 грн.
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