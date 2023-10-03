Міноборони збільшило перелік воїнів, які отримуватимуть додаткові виплати

Міністерство оборони України збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду, також виплати збільшені пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам та курсантам.

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Оновлене грошове забезпечення військовослужбовці почнуть отримувати з 29-го вересня.

Додаткова винагорода надійде на рахунки наступних категорій військових:

100 тис. грн — військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій;

100 тис. грн — військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 тис.).

50 тис. грн — військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії.