Клименко: Захисники “Азовсталі” хочуть помститися за полонених і загиблих воїнів

https://racurs.ua/ua/n187899-klymenko-zahysnyky-azovstali-hochut-pomstytysya-za-polonenyh-i-zagyblyh-voyiniv.html

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Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про інтеграцію повернених з полону захисників «Азовсталі» до війська.

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Підрозділ «Азов» очолює Денис Прокопенко (Редіс). Богдан Кротевич (один із захисників на «Азовсталі» — ред.) є начальником штабу цього підрозділу. Прокопенко відповідає за підготовку особового складу. Він повністю інтегрований у процес. Входить у курс справ, надолужує той час, поки його не було, — вказав Клименко в інтерв’ю для «Української правди».

Міністр внутрішніх справ додав, що до повернення на Батьківщину захисники «Азовсталі» жили на закритій території, визначеній турецьким урядом. Водночас він відмовився коментувати політичну складову домовленостей про повернення українців з Туреччини. Клименко вказав, що підключився до цього процесу на останньому етапі й відповідав за безпечне повернення воїнів додому.