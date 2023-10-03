Прикордонники “впіймали” дрони рф маскувальною сіткою — кумедне відео

https://racurs.ua/ua/n187901-prykordonnyky-vpiymaly-drony-rf-maskuvalnou-sitkou-video.html

Ракурс

Окупаційна армія росії випустила дрони, прагнучи уразити позиції українських прикордонників, проте безпілотники заплуталися у маскувальній сітці, яку захисники встановили над собою.

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Про це повідомляє у Telegram-каналі Міністерство внутрішніх справ України.

Правоохоронці також опублікували відповідне відео. На кадрах видно, як російський безпілотник застряг у петлях маскувальної сітки на одній із позиції бійців Державної прикордонної служби.

Внаслідок такого «прильоту» ворожих безпілотників усі прикордонники залишилися цілими та здоровими, постраждалих не було.