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Прикордонники “впіймали” дрони рф маскувальною сіткою — кумедне відео
Прикордонники «впіймали» дрони рф маскувальною сіткою (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187901-prykordonnyky-vpiymaly-drony-rf-maskuvalnou-sitkou-video.htmlРакурс
Окупаційна армія росії випустила дрони, прагнучи уразити позиції українських прикордонників, проте безпілотники заплуталися у маскувальній сітці, яку захисники встановили над собою.
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Про це повідомляє у Telegram-каналі Міністерство внутрішніх справ України.
Правоохоронці також опублікували відповідне відео. На кадрах видно, як російський безпілотник застряг у петлях маскувальної сітки на одній із позиції бійців Державної прикордонної служби.
Внаслідок такого «прильоту» ворожих безпілотників усі прикордонники залишилися цілими та здоровими, постраждалих не було.
Безпілотники росіян летіли уразити позиції прикордонників, але заплутались в маскувальній сітці. Ніхто з бійців не постраждав, — йдеться в описі до відео.
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