Безпілотник Aarok. Фото:

https://racurs.ua/ua/n187909-antonov-spilno-z-kompaniieu-z-franciyi-vyroblyatyme-drony-aarok.html

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В Україні вироблятимуть версію французького безпілотника Aarok.

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Державне підприємство «Антонов» підписало угоду з французькою компанією Turgis & Gaillard про виробництво цих дронів. Договір погодили під час візиту міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню до Києва. Про це повідомило французьке видання La Tribune.

Зазначається, що обидві компанії ще повинні визначити, де саме будуть збирати БПЛА. Також має бути погоджено, які французькі й українські складові потрібні для виробництва дронів. Aarok не вироблятимуть для експорту, створюватимуть тільки для потреб Збройних сил України.

Президент і засновниця компанії Turgis & Gaillard Фанні Тюржі повідомила, що запустити спільно вироблений дрон сторони мають намір у 2024 році.

Як відомо, Aarok — це дрон типу MALE, який може виконувати як розвідувальні, так і бойові завдання. Цей безпілотник можна використовувати для морського спостереження та патрулювання.

Нагадаємо, у вересні агентство Reuters повідомляло, що «Антонов» відкрив центр із виготовлення безпілотників. У минулому концерн уже виробляв БПЛА, але основним напрямком діяльності були саме вантажні літаки.

Джерело: La Tribune