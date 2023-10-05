Батько Зеленського отримав довічну стипендію від Кабміну. Фото:

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Довічну стипендію за видатні заслуги у вищій освіті було призначено 118 науково-педагогічним працівникам.

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Стипендії вони отримуватимуть з 1 вересня 2023 року, а виплати відбуватимуться у межах бюджетних призначень. Серед цих науковців присутній і батько президента України Володимира Зеленського Олександр Зеленський, який є доктором наук. Відповідне розпорядження ухвалив Кабінет міністрів. Про це повідомляється на сайті уряду.

На сайті Державного університету економіки та технологій йдеться, що Олександр Зеленський у 2005 році отримав вчене звання професора кафедри інформатики. Тема його докторської дисертації: «Методологічні основи маркшейдерського забезпечення планування та обліку видобутку в інформаційній системі управління рудним кар'єром».

Зараз батько президент працює завідувачем кафедри інформатики та інформаційних технологій Державного університету економіки та технологій. Також він є членом спеціалізованої вченої ради у Національному гірничому університеті в Дніпрі та спеціалізованої вченої ради в Криворізькому національному університеті. Олександр Зеленський є автором 140 публікацій та співавтором чотирьох монографій.

За інформацією BBC, кандидатів на отримання довічної стипендії висувають заклади освіти чи місцеві органи влади. Потім направляють їх до Міністерства освіти та науки.

Нагадаємо, у вересні Мініосвіти та науки представило модель вступної кампанії на бакалаврські програми у 2024 році. Передбачається, що чотири предметних тести учасник виконуватиме в один день: два предметних тести кожен по одній годині до перерви та два предметних тести кожен по годині — після перерви.

Джерело: BBC