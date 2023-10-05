росія хоче розмістити пункт базування флоту в окупованій Абхазії

https://racurs.ua/ua/n187978-rosiya-hoche-rozmistyty-punkt-bazuvannya-flotu-v-okupovaniy-abhaziyi.html

Ракурс

На березі Чорного моря в тимчасово окупованій грузинській Абхазії може з’явитися новий пункт постійного базування військово-морського флоту росії. Про намір розмістити пункт базування російського флоту повідомив так званий «президент» окупаційної адміністрації рф Аслан Бжанія в інтерв’ю пропагандистському виданню «Известия».

.

З його слів, відповідні угоди між рф та невизнаним маріонетковим утворенням вже підписано.

Ми підписали угоду, і найближчим часом в Очамчирському районі буде пункт постійного базування військово-морського флоту рф, — сказав Бжанія.

Він додав, що взаємодія в плані військово-технічного співробітництва спрямована на «підвищення рівня обороноздатності як росії, так і Абхазії».

У МЗС Грузії назвали такі наміри рф грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності Грузії та черговою провокаційною спробою легітимізувати незаконну окупацію Абхазії та Цхінвальського регіону.

Окрім цього, офіційний Тбілісі закликав москву дотримуватися «своїх міжнародних зобов’язань, виконати угоду про припинення вогню, укладену 12 серпня 2008 року за посередництва Євросоюзу, та припинити незаконну окупацію невід'ємних регіонів Грузії».