Створення Фонду для України на 50 млрд євро погодили у Європарламенті

https://racurs.ua/ua/n187980-stvorennya-fondu-dlya-ukrayiny-na-50-mlrd-ievro-pogodyly-u-ievroparlamenti.html

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Комітети з бюджету та закордонних справ Європейського парламенту 5 жовтня поліпшили і схвалили пропозицію про створення у 2024 році Фонду для відновлення України на 50 млрд євро.

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Про це повідомила прес-служба Європарламенту.

86 членів комітетів проголосували за створення фонду, шість — проти і два — утрималися.

Євродепутати внесли поправки, щоб створити сайт про фінансові операції фонду, а також про заходи, яких Київ має вжити для отримання допомоги. Сайт міститиме дані про внески від третіх країн і міжнародних організацій.

Однією з ключових вимог Європарламенту є те, щоб для відновлення України використовували активи країни-агресора росії і підсанкційних осіб. Фонд разом з усім переглядом бюджету має бути узгоджений якнайшвидше, оскільки «з 2024 року не буде жодних положень про допомогу Україні».

Нагадаємо, раніше у червні Єврокомісія запропонувала створити спеціальний Фонд для України на суму до 50 млрд євро на період із 2024 до 2027 року у вигляді грантів і кредитів.