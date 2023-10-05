Комбат 3-ї ОШБр про Бахмут: Знищили 72-гу бригаду рф, зітремо в пил й інші

https://racurs.ua/ua/n187985-kombat-3-yi-oshbr-pro-bahmut-znyschyly-72-gu-brygadu-rf-zitremo-v-pyl-y-inshi.html

Ракурс

Командир другого штурмового батальйону 3-ї Окремої штурмової бригади Збройних сил України Дмитро Кухарчук зазначив, що нині Андріївка на Донеччині відкриває оперативний простір для подальшого просування ЗСУ.

.

На Бахмутському напрямку просування ЗСУ відбувається й відбуватиметься далі. Ми не зупинилися на звільненні Андріївки. Андріївка була ключовою точкою для контролю південного флангу Бахмута. Таким чином ми не просто контролюємо залізничну дорогу, ми вже артилерією можемо діставати до траси Берхівка — Бахмут, — пояснив Кухарчук в ефірі телеканалу «Еспресо».

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ 5 жовтня повідомляв, що на Бахмутському напрямку Сили оборони мали успіх східніше Андріївки. Окупаційна армія росії безуспішно намагалася відновити втрачене положення в районі східніше Диліївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Кліщіївки та Іванопілля. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів Донеччини.