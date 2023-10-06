Глава НБУ дав прогноз зміни курсу валют на найближчі дні

https://racurs.ua/ua/n187998-glava-nbu-dav-prognoz-zminy-kursu-valut-na-nayblyjchi-dni.html

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Національний банк України 5 жовтня знизив обсяги продажу валюти на міжбанківському валютному ринку. Нервозність після переходу до режиму керованої гнучкості обмінного курсу зникне найближчими днями.

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Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний у Фейсбук за результатами роботи банківського сектору у четвер.

Ситуація на міжбанку нормалізується: у другій половині дня (5 жовтня — ред.) гривня дещо зміцнилася, а чисті інтервенції НБУ з продажу валюти були навіть нижчими за їх середньоденний обсяг у вересні, до впровадження керованої гнучкості курсу, — написав очільник НБУ.

З його слів, Нацбанк навіть здійснив інтервенцію з купівлі валюти, «обмежуючи, як і обіцяв, коливання обмінного курсу в обидва боки».

Очікуємо, що нервозність на ринку остаточно зникне вже найближчими днями, — прогнозує Пишний.

Він повідомив, що ситуація в готівковому сегменті не викликає занепокоєння, гривня дещо зміцнилася. Курс продажу готівкової гривні в небанківських фінустановах станом на вечір 4 жовтня становив біля 38,25 грн/дол., станом на 5 жовтня 38,20 грн/дол.

Нагадаємо, Національний банк 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу.