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Залужний оцінив загрози і визначив подальші дії ЗСУ на фронті (ВІДЕО)
Залужний оцінив загрози і визначив подальші дії ЗСУ на фронті (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188009-zalujnyy-ocinyv-zagrozy-i-vyznachyv-podalshi-diyi-zsu-na-fronti-video.htmlРакурс
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу ЗСУ Сергієм Шапталою провели роботу на передовій.
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Про це Залужний повідомив 6 жовтня у соцмережах.
Разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують завдання в рамках оборонних та наступальних операцій. Проаналізували ймовірні загрози з боку противника та визначили подальші наші дії з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки на фронті. Дякую кожному, хто в бою за Україну! — підсумував Залужний.
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