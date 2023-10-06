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Ракурс
Залужний оцінив загрози і визначив подальші дії ЗСУ на фронті (ВІДЕО)

Залужний оцінив загрози і визначив подальші дії ЗСУ на фронті (ВІДЕО)

6 жов 2023, 14:22
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу ЗСУ Сергієм Шапталою провели роботу на передовій.


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Про це Залужний повідомив 6 жовтня у соцмережах.

Разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують завдання в рамках оборонних та наступальних операцій. Проаналізували ймовірні загрози з боку противника та визначили подальші наші дії з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки на фронті. Дякую кожному, хто в бою за Україну! — підсумував Залужний.

Джерело: Ракурс


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