Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу ЗСУ Сергієм Шапталою провели роботу на передовій.

.

Про це Залужний повідомив 6 жовтня у соцмережах.

Разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують завдання в рамках оборонних та наступальних операцій. Проаналізували ймовірні загрози з боку противника та визначили подальші наші дії з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки на фронті. Дякую кожному, хто в бою за Україну! — підсумував Залужний.