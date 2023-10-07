Польща може отримати «Залізний купол». Фото:

https://racurs.ua/ua/n188037-polscha-moje-otrymaty-zaliznyy-kupol-v-obmin-na-yiyi-patriot-dlya-ukrayiny-politico.html

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Американська система «Залізний купол» може стати на озброєння армії Польщі.

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Сполучені Штати Америки розглядаю варіант тристороннього обміну системами ППО між НАТО, Польщею та Україною. Варшава, як союзник по Північноатлантичному альянсі, може отримати американські системи «Залізний купол». У такому разі польська сторона передасть частину своїх Patriot Україні. Про це пише видання Politico.

Зазначається, що це питання Вашингтон почав розглядати після того, як Ізраїль відхилив прохання американської та української сторони передати «Залізний купол» Києву.

Як відомо, «Залізний купол» — це пересувна система протиповітряної оборони, розроблена ізраїльським підприємством Rafael Advanced Defense Systems. Розробка купола також велася коштом США у розмірі 200 млн дол. Її завдання — захищати країну від балістичних та крилатих ракет, снарядів та інших повітряних загроз.

Ця система може перехоплювати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км з траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам. А з 2015 року «Залізний купол» навчили знищувати рухливі безпілотники та літаки на висоті до 10 км.

Нагадаємо, Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти захистити поставки зерна від потенційних російських атак. ЗСУ отримають одну додаткову систему ППО IRIS-T та понад 10 зенітних гармат Gepard.

Джерело: Politico