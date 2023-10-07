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Наслідки російської ракетної атаки на Харківщині, фото: Олег Синєгубов
Рашисти завдали ракетного удару по селу на Харківщині, двоє постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n188052-rashysty-zavdaly-raketnogo-udaru-po-selu-na-harkivschyni-dvoie-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
Росіяни продовжують здійснювати терористичні атаки на мирне населення Харківщини.
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Сьогодні, 7 жовтня, рашисти завдали ракетного удару по селу Пересічне Харківського району. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ракета влучила між двома двоповерховими багатоквартирними будинками. В результаті:
- в будинках пошкоджені дахи та фасади, вибите скло, сталася пожежа;
- через гостру реакцію на стрес медична допомога знадобилася чоловікові 66 років та жінці 64 років.
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