Наслідки обстрілу Тель-Авіва, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n188060-hamas-masovano-obstrilyav-tel-aviv-raketamy-video.html

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В Ізраїлі кількість жертв масованої атаки терористичного угрупування ХАМАС становить вже понад 200 осіб, ще понад 1,100 тис. осіб були поранені.

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Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомляє видання The Times of Israel.

Після здійснених ХАМАСом вранці 7 жовтня масованих атак прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зробив публічну заяву, у якій наголосив, що країна перебуває у стані війни.

Громадяни Ізраїлю, ми перебуваємо у стані війни. І ми переможемо, — наголосив він, запевнивши, що «ворог заплатить таку ціну, якої він ніколи раніше не знав».

Нетаньягу також повідомив, що віддав наказ про широкомасштабний призов резервістів та доручив передусім звільнити від терористів населені пункти, до яких вони встигли проникнути.

Також армія Ізраїлю почала атакувати об'єкти ХАМАС у секторі Газа. Зокрема, за повідомленнями ЗМІ, було розбомблено будинок Ях’ї Сінвара, голови ХАМАС у секторі Газа, та дві вежі, які використовувалися для розміщення активів ХАМАСу.

Крім того, міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац підписав наказ, що зобов’язує Ізраїльську електричну корпорацію припинити постачання електроенергії до Гази.

Ввечері 7 жовтня у ХАМАС заявили, що у відповідь на вибух вежі в центрі Гази завдають великого удару — 150 ракет — по Тель-Авіву.

Згодом у соцмережах з’явилися відео наслідків прильотів випущених терористами ракет.

Джерело: The Times of Israel