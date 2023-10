Лідер ХАМАС Яхья Сінвар мертвий, стверджує Ізраїль. Фото:

Лідер ХАМАС Яхья Сінвар буде ліквідований.

Військове та політичне керівництво ХАМАС, усі його активи атаковані та приречені. Армія Ізраїлю повідомила про перехід до фази повного знищення цього ісламістського угруповання. Про це заявив головний представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контр-адмірал Даніель Хагарі, передає The Times Of Israel.

Яхья Сінвар мертва людина… Військове та політичне керівництво ХАМАС, усі його активи атаковані та приречені, — зазначив він.

The Guardian також цитує Хагарі, який заявив, що станом на 9 жовтня ізраїльтяни повернули під контроль всі райони, на цій території наразі немає бойових дій. Однак не виключено, що бойовики досі перебувають у цих регіонах. Зараз проводиться евакуація з усіх населених пунктів, розташованих поблизу кордону з Сектором Газа.

Також Армія оборони Ізраїлю все ще перебуває у стані підвищеної готовності на півночі країни. У неділю, 8 жовтня, там сталося кілька локальних інцидентів, але бойові дії відсутні.

За словами Хагарі, авіація ЦАХАЛу кожні чотири години здійснює інтенсивні повітряні удари по Сектору Газа. Цілями, яких є сотні, визначені лише ті місця, де присутні терористи. Кількість загиблих бойовиків вже нараховується сотнями.

Зараз у Секторі Газа відсутнє електропостачання, також з цієї території ніхто не виїжджає та не в’їжджає.

Ізраїльська армія за останні 48 годин зуміла призвати 300 тис. резервістів.

Нагадаємо, вночі 9 жовтня ізраїльська армія уразила понад 500 цілей в Секторі Газа, а бойові дії тривають у кібуцах Беер, Кфар-Аза, Нірім і Алумім на півдні Ізраїлю.

