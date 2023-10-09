Спецслужби рф почали компанію з дискредитації України на Близькому Сході. Фото:

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Спецслужби росії проводять кампанію з дискредитації України на Близькому Сході.

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Окупанти використовують напад терористів ХАМАС на Ізраїль для масштабної провокації проти України. Російське ГРУ передало палестинським бойовикам захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, яка була виготовлена в Сполучених Штатах Америки та державах Європейського Союзу. Про це 9 жовтня повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Розвідка зазначає, що росіяни планують поширити фейкові звинувачення у бік командирів ЗСУ в буцімто регулярному продажу західної зброї для терористів ХАМАС. Ці фейки мають лягти в основу низки «викривальних публікацій» та «розслідувань» у західних медіа.

ГУР наголошує, що для переконливості спецслужби рф планують залучити коментарі зрадника з ДПСУ старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.

Чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних сил України та повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів, — наголосили в ГУР.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що Північна Корея передає росії артснаряди калібрів 122 і 152 мм, а також ракети до реактивних систем залпового вогню «Град».