Бізнесмен перерахував фейковій ДНР 15 млн грн. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n188108-sponsora-feykovoyi-dnr-zatrymaly-na-kyyivschyni-pererahuvav-boyovykam-15-mln-grn.html

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Спонсора бойовиків фейкової Донецької народної республіки затримали в Київській області.

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Зловмисником виявився гендиректор ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині. схопили. Бізнесмен до повномасштабного російського вторгнення виїхав на Київщину, де переховувався від правосуддя. Бізнесмен працював не сам, його спільників з Вінниці, Житомира, Києва, Дніпра та Запоріжжя вже спіймали. Всім загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Про це 9 жовтня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці встановили, що після захоплення міста бойовиками у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону. Його завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область.

Також учасники цієї схеми створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також на території рф.

З’ясувалося, що велика частина одержаних прибутків була перерахована до так званої ДНР у виді «податків та зборів». Гроші переказувалися через російські підсанкційні банки. До повномасштабного вторгнення рф бізнесмени перерахували терористам 15 млн грн.

Нагадаємо, днями в ході спецоперації на Закарпатті СБУ депутата облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета. Зловмисник виявився давнім соратником і кумом Віктора Медведчука й тероризував мешканців західного прикордоння України.