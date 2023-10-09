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Ракурс
У Києві знову сталося подвійне самогубство підлітків: дівчата зістрибнули з недобудови

У Києві сталося подвійне самогубство підлітків — дівчата стрибнули з недобудови

9 жов 2023, 18:01
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У Києві знову сталося подвійне самогубство підлітків: дві дівчини зістрибнули з недобудови.


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Обидвом було по 17 років, вони зістрибнули з даху недобудованого столичного ЖК на Троєщині «Дніпровські вежі».

У поліції Києва повідомили, що трагедія сталася на вулиці Оноре де Бальзака.

Як саме туди потрапили дівчата і чому вони зістрибнули з недобудови — з’ясовують правоохоронці. На місці працює слідчо-оперативна група.

Соцмережі пишуть, що загиблі виховувалися у благополучних родинах.

За цим фактом столичні слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ — умисне вбивство з позначкою «самогубство».

Джерело: Ракурс


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