Росіяни відправили в атаку піхоту з танками і машиною розмінування - відео розгрому ворожої колони

https://racurs.ua/ua/n188129-rosiyany-vidpravyly-v-ataku-pihotu-z-tankamy-i-mashynou-rozminuvannya-video-rozgromu-vorojoyi.html

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Українські десантники з 79 ОДШБ розбили російські наступальні сили з танками у районі Новомихайлівки.

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У бригаді розповіли, що для атаки російське командування відправило піхоту, танки, інженерні машини та бойові машини піхоти.

Нещодавно ворог знову вдався до масованого штурму позицій Миколаївських, залучивши для цього танки, БМП та іншу броньовану техніку, — розповіли у бригаді.

Для проходження мінних загороджень, окупанти пустили вперед перед танками інженерну машину розмінування ІМР-2. За переміщенням російський наступальних сил спостерігали українські розвідувальні безпілотники.

Потім по окупантах почала бити артилерія та баражуючі боєприпаси ще на підступах до передових позицій, пише «Мілітарний».

Згодом в хід пішли мінно-вибухові загородження, які українські військові встановили на маршруті окупантів. На них почала підриватися ворожа бронетехніка.

На оприлюдненому відео демонструється знешкодження двох танків росіян Т-72 та інженерної машини розгородження ІМР-2.

Бронетехніку російські окупанти втратили на полях та дорогах між населеним пунктом Солодке та Новомихайлівка.