Українські війська досягли успіхів на заході Запорізької області, попри погіршення погоди

Українські війська досягли успіхів, попри погіршення погоди

https://racurs.ua/ua/n188132-ukrayinski-viyska-dosyagly-uspihiv-na-zahodi-zaporizkoyi-oblasti-popry-pogirshennya-pogody.html

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9 жовтня українські війська просунулися на заході Запорізької області біля Вербового та поблизу Кліщіївки та Андріївки.

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У понеділок українські війська продовжували наступ на тлі погіршення погодних умов і, за даними, просунулися на заході Запорізької області та в районі Бахмута, пише в черговому зведенні американський Інститут вивчення війни (ISW).

За повідомленням прес-секретаря українського Генштабу та Таврійської групи військ Олександра Штупуна, українські війська досягли часткового успіху на захід від Вербового (18 км на південний схід від Орєхова), а також у районі Кліщіївки (5 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (10 км) на південний захід від Бахмута).

Російські «військори» стверджують, що дощі погіршили видимість на півдні України, що ускладнює роботу російських та українських розвідувальних безпілотників. Крім того, один із блогерів стверджує, що бруд заважає руху гусеничної техніки.

Погодні умови, ймовірно, варіюються залежно від конкретних місць на лінії фронту, пише ISW, але в цілому погода погіршується.

Прес-секретар Східного угруповання військ України Ілля Євлаш повідомив, що через сильні дощі російські війська стали менше використовувати авіацію та безпілотники на напрямі Куп’янськ-Лиман.