Війна в Ізраїлі - що сталося за ніч

https://racurs.ua/ua/n188133-viyna-v-izrayili-scho-stalosya-za-nich.html

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Наразі Ізраїль уразив 1 707 цілей у секторі Газа, зокрема 475 ракетних систем і 73 командні центри.

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З ізраїльської сторони загинули понад 900 людей, майже 150 — у заручниках бойовиків, а з палестинської — 704 загиблих і чотири тисячі постраждалих.

У «Хамасі» заявили, що не будуть вести переговори щодо полонених «під обстрілами».

Також там кажуть, що готові до тривалих боїв. Раніше «Хамас» погрожував стратою заручників. Влада Ізраїлю підтверджувала, що в Газі утримують понад 100 ізраїльтян.

Згодом, у ніч на 10 жовтня, високопоставлений представник ХАМАС заявив, що угруповання відкрите для обговорення можливого перемир’я з Ізраїлем, оскільки «досягло своїх цілей».

Бойовик на ім’я Мусса Абу Марзук повідомив телеканалу «Аль-Джазіра», що ХАМАС відкритий для «всіх політичних діалогів», коли його запитали, чи готове угрупування ісламізму обговорювати можливе припинення вогню.

Натомість Армія оборони Ізраїлю прагне того, щоб до кінця війни позбавити ХАМАС військового потенціалу. Про це заявив в інтерв’ю CNN офіційний представник ЦАХАЛ Джонатан Конрікус.

Ізраїльська армія повідомляє про перехід до фази повного знищення угруповання ХАМАС. Військові твердять — відновили контроль над усіма поселеннями на кордоні з Сектором Газа. За прогнозами західних військових, запланована ізраїльською армією наземна операція у Секторі Гази може початися найближчим часом.

Кількість загиблих в Ізраїлі через напад ХАМАС сягнула 900 людей. Ще 2,5 тис. людей поранено, пише The Times of Israel.

У так званому міністерстві охорони здоров’я Гази зазначили, що наразі загинуло 687 палестинців, ще 3,7 тис. людей отримали поранення.