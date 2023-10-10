Раді пропонують визнати ХАМАС терористичною організацією

Бойовики руху ХАМАС, фото: «Прямий»

https://racurs.ua/ua/n188157-radi-proponuut-vyznaty-hamas-terorystychnou-organizaciieu.html

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Верховній Раді пропонують визнати палестинський рух ХАМАС терористичною організацією.

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Проект відповідної постанови сьогодні, 10 жовтня, подав до Верховної Ради народний депутат Олексій Гончаренко.

Також у документі Верховній Раді пропонується засудити діяльність ХАМАСу.

Всі бачили, що Хамас робив з мирними мешканцями, вони вбивали жінок, дітей, немовлят. Це тероризм, — зазначив Гончаренко.

Нардеп наголосив, що Євросоюз вже визнав ХАМАС терористичною організацією.

Ми повинні також зробити цей крок на зустріч Ізраїлю та підтримати його боротьбі проти терористів. Ми, як ніхто, розуміємо, що таке боротьба проти світового зла, — наголосив Гончаренко.

Згідно з інформацією на сайті Ради, наразі проект цієї постанови перебуває на розгляді керівництва.