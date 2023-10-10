Під заставу вийшов чиновник із Сум, якого на хабарі затримали разом із мером

Олександр Журба вийшов з-під варти під заставу, фото: СТС

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Директора департаменту інфраструктури Сумської міськради Олександра Журбу сьогодні, 10 жовтня, відпустили під заставу у розмірі 1 млн 476 тис. 200 грн.

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Йому необхідно буде здати паспорти, носити електронний браслет та не виїжджати з Сум без дозволу. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на прес-службу Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Журбу разом з міським головою Сум Олександром Лисенком підозрюють у хабарництві. За інформацією слідства, їх 2 жовтня затримали під час отримання 1,4 млн грн — останнього «траншу» хабаря на загальну суму 2,13 млн грн.

За даними слідства, чиновники вимагали гроші з компанії, що займалася вивезенням сміття. За це вони обіцяли встановити для підприємства новий економічно обґрунтований тариф на поводження з побутовими відходами й не створювати штучні перешкоди в діяльності.

Прокурори просили для Журби запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою 5 млн грн. 4 жовтня його відправили під варту на два місяці з можливістю внести заставу розміром 1,4 млн грн.

6 жовтня під заставу в розмірі 3 млн грн вийшов інший підозрюваний у цій справі — міський голова Сум Лисенко.

Джерело: «Суспільне»