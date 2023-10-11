Генштаб: Армія рф активізувала наступ біля Авдіївки, ЗСУ дають відсіч

https://racurs.ua/ua/n188165-genshtab-armiya-rf-aktyvizuvala-nastup-bilya-avdiyivky-zsu-daut-vidsich.html

Ракурс

Окупаційна армія росії активізувала наступ поблизу кількох населених пунктів на Авдіївському напрямку. Також загарбники атакували позиції Збройних сил України на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Впродовж останньої доби на фронті сталося 108 боєзіткнень.

.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 11 жовтня.

У зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» на Авдіївському напрямку противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій, — повідомив Генштаб.

У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ рф в районах Макіївки та Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку захисники України відбили атаки ворога в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки.

На Шахтарському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії біля Золотої Ниви та Володиного Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники стримують ворога в районах населених пунктів Інженерне та Вербове Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області, завдають окупантам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та дев’ять − по зенітно-ракетних комплексах противника.