Шуфрич у суді, фото - Ґрати, Стас Юрченко

https://racurs.ua/ua/n188186-sud-vidhylyv-apelyaciu-shufrycha-u-nardepa-buly-slozy-v-ochah.html

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Київський апеляційний суд залишив під вартою нардепа Нестора Шуфрича, якого підозрюють у держзраді. Він перебуватиме в СІЗО до 15 листопада.

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Під час засідання, як пише «Інформатор», Шуфрич зі сльозами на очах заявив, що сторона обвинувачення «виконує якесь завдання» проти нього

Нардеп запевняє, що якби він таки був зрадником, то вже точно б пішов на співпрацю зі слідством, щоб пом‘якшити собі покарання й мати змогу бачитися з родиною.

Шуфрич також наголосив, що через свій арешт не може спілкуватися зі своєю сім‘єю, зокрема, із маленькими дітьми.

Він послався на те, що має «незавершені справи» у Раді, зокрема, запевнив, що може домовитися з Угорщиною, аби та не вставляла палиці в колеса євроінтеграції України.

Я не буду це коментувати, — так Шуфрич після оголошення рішення відповів журналістам про те, чому не приходять друзі-однопартійці

У суді Шуфрич скаржився, що після обшуків силовики опублікували фото лише знайденої радянської символіки, адже в нього нібито є й ордени Третього рейху та хрест УНР, які він колекціонує як фалерист (колекціонер нагрудних знаків — ред.). А також стверджував, що йому пропонували «віддати бізнес в обмін на свободу», від цієї пропозиції він нібито відмовився.

15 вересня СБУ повідомила Шуфричу про підозру у державній зраді. Суд відправив його у СІЗО на два місяці без права на заставу.

За версією слідства, Шуфрич вів підривну діяльність проти України, та координував її із колишнім секретарем РНБО та агентом ФСБ Володимиром Сівковичем.

Під час обшуку в нього знайшли документ із концепцією автономії для Донбасу за підписом Медведчука.