Україна отримала нову систему ППО, яка використовує ракети AIM-9M

https://racurs.ua/ua/n188195-ukrayina-otrymala-novu-systemu-ppo-yaka-vykorystovuie-rakety-aim-9m.html

Ракурс

Україна озброїлась новою системою протиповітряної оборони. Міністр оборони США Ллойд Остін 11 жовтня розповів у Брюсселі, що для цієї системи передають ракети AIM-9M.

.

Незабаром їх привезуть в Україну. Ці ракети будуть у новому пакеті безпекової допомоги на 200 млн дол.

Я пишаюся тим, що Сполучені Штати оголосили про свій останній пакет допомоги Україні на суму 200 млн дол. Це ракети AIM-9 для нової системи ППО, які ми незабаром доставимо в Україну, а також артилерійські та ракетні боєприпаси, високоточні авіаційні боєприпаси, протитанкова зброя та обладнання для протидії російським безпілотникам, — сказав Остін, відкриваючи засідання у форматі «Рамштайн».

Остін не розповів про те, які саме нові системи будуть застосовувати ці ракети.

Про першу передачу ракет AIM-9 без конкретизації версії оголосила Канада ще у травні. Наприкінці серпня AIM-9M увійшла у пакет допомоги для України від США та потім входила й до інших пакетів.

«Мілітарний» пише, що керована авіаційна ракета класу «повітря-повітря» AIM-9, яка має посилити ППО України, має інфрачервону головку самонаведення.

Ракети сумісні з більшістю сучасних винищувачів. Проте, ймовірно, переданими ракетами AIM-9M озброять наземну пускову установку України.

Нагадаємо, у вересні Литва посилила протиповітряну оборону України новими пусковими установками зенітно-ракетного комплексу NASAMS.