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Ракети HIMARS вдарили по полігону рф в окупованому Запоріжжі (ВІДЕО)
Ракети HIMARS вдарили по полігону рф в окупованому Запоріжжі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188225-rakety-himars-vdaryly-po-poligonu-rf-v-okupovanomu-zaporijji-video.htmlРакурс
Наприкінці вересня воїни 128-ї гірсько-штурмової бригади, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, за допомогою безпілотника-розвідника «Шарк» скоригували вогонь з американської реактивної артилерійської системи HIMARS по навчальному полігону окупаційної армії росії у тимчасово окупованому населеному пункті Старобогданівка Запорізької області.
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Удар нашою реактивною артилерією був завданий саме в той момент, коли мобілізовані російські окупанти здійснювали навчальні стрільби. А вже на другому відео ми можемо спостерігати момент прильоту ракети, знятий безпосередньо військовослужбовцем зс рф, — написав журналіст Юрій Бутусов.
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