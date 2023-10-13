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Ракурс
Російські виродки влучили у собез в Покровську, там перебувала 51 людина

Російські виродки влучили у собез в Покровську, там перебувала 51 людина (ФОТО, ВІДЕО)

13 жов 2023, 16:51
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Російська ракета влучила в управління соціального захисту населення у Покровську.


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У будівлі на момент атаки була 51 людина. Одна загинула, поранено — 13, інформує Донецька ОВА.

Ракета прилетіла в будівлю міського управління соціального захисту населення посеред робочого дня. У будівлі знаходилось понад 50 співробітників та відвідувачі. 13 людей отримали поранення, ще одна людина загинула у лікарні від отриманих травм.

Пошкоджено дві будівлі. За попередніми даними, росія атакувала місто двома ракетами з ОТРК «Іскандер-М», повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

Удар по собезу в Покровську

Як інформує Донецька обласна прокуратура, внаслідок влучання боєприпасів загинув чоловік, ще троє зазнали поранень. Від атаки армії рф зазнали поранень вісім співробітниць державної установи та двоє відвідувачок.

Удар по собезу в Покровську

Потерпілим з контузіями, переламами та осколковими пораненнями надано невідкладну медичну допомогу.

Удар по собезу в Покровську

Джерело: Ракурс


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