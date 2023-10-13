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Перші хвилини після прильоту ракети у Покровськ показала Нацполіція
Перші хвилини після прильоту ракети у Покровськ показала Нацполіція (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188259-pershi-hvylyny-pislya-prylotu-rakety-u-pokrovsk-pokazala-nacpoliciya-video.htmlРакурс
Перші хвилини після прильоту ракети у Покровськ показала на відео Національн аполіція.
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Ракета влучила у будівлю управління соцзахисту населення — це те місце, куди зазвичай місцеві пенсіонери чи малозабезпечені сім’ї звертаються за допомогою. На момент рашистського удару у будівлі перебували понад 50 людей.
Поліцейські були поряд і одразу почали діставати поранених з-під завалів.
Станом на 16.30 відомо про 14 травмованих осіб. Одна людина загинула в лікарні.
Серед поранених — дев’ять працівниць управління соціального захисту населення та дві відвідувачки, віком 32 та 68 років.
Руйнувань зазнали адмінбудівля управління соцзахисту, об'єкт соціальної інфраструктури, два медичних об'єкти та два багатоквартирних будинки.
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