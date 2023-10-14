Держсекретар США Блінкен допустив, що Азербайджан може вдертися до Вірменії

https://racurs.ua/ua/n188275-blinken-dopustyv-scho-azerbaydjan-moje-vdertysya-do-virmeniyi-politico.html

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Держсекретар США Блінкен допустив, що Азербайджан може вдертися до Вірменії.

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Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, про можливе вторгнення «найближчим часом» Блінкен заявив тиждень тому під час розмови із законодавцями. Самі ж законодавці в той момент обговорювали можливість «введення заходів» проти президента Азербайджану Алієва за вторгнення у Карабах, яке відбулося у вересні.

Тоді ж держсекретар заявив, що Держдепартамент шукає шляхи притягнення Азербайджану до відповідальності за вторгнення. Також США більше не планують надавати військову допомогу Баку.

Штати бачать можливість вторгнення Азербайджану на південь Вірменії найближчими тижнями, — передає видання слова Блінкена.

Мова про маршрут до ексклаву Нахічевань, що йде через південний Сюнікський регіон Вірменії, відомий азербайджанською як Зангезур. Наразі доступ Азербайджану туди здійснюється через Іран.