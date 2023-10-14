Найскладніше - чекати: медики ССО розповіли, як працюють на передовій

https://racurs.ua/ua/n188289-nayskladnishe-chekaty-medyky-sso-rozpovily-yak-pracuut-na-peredoviy-video.html

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Медики 8-го полку ССО розповідають як працюють на передовій. Попри складність своїх завдань — з гумором і дещо буденно.

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Хлопці — молодці. У максимально незручних умовах, в обмеженому просторі вони примудряються надати першу домедичну допомогу, а далі працюємо ми, — хвалять бійців герої сюжету.

Медики докладно розповіли про евакуацію поранених з гарячих точок, гумор військових медиків та якою буде перемога для тих, хто рятує життя. Наприклад, про те, чому їм заведено бажати нудних чергувань та відсутності роботи, а чи не найскладніше з їхніх завдань — чекати.