У ВМС розповіли деталі атаки на російський корабель «Павел Державин»

https://racurs.ua/ua/n188290-u-vms-rozpovily-detali-ataky-na-rosiyskyy-korabel-pavel-derjavyn.html

Ракурс

У ВМС розповіли деталі атаки на російський корабель «Павел Державин»

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Вчора була «п'ятниця тринадцяте» для Чорноморського флоту рф… Двічі було уражено патрульний корабель «Павел Державин». Лише з другого разу він зрозумів, що йому пора вже вшиватися з нашого Севастополя. Там само підтверджуємо ураження буксиру «Бур». Його відбуксовують, у нього є відповідні пошкодження, — повідомив спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

У Міноборони рф ці дані поки не коментували.

Речник ВМС України заявив і про ураження 13 жовтня рятувального буксирного судна рф «Професор Николай Муру» у Севастополі.

Його, як стверджують, відправили на допомогу пошкодженому патрульному кораблю Чорноморського флоту рф «Павел Державин».

Якщо простою людською мовою — трохи засумував «Павло Державін» і, як з’ясовується, з ним ще й «Коля Муру» засумував учора. Вчора була, можна сказати, така «п'ятниця 13-го» Чорноморського флоту рф… Двічі було вражено патрульний корабель «Павел Державин» — лише з другого разу він зрозумів, що йому вже пора вшиватися з нашого Севастополя. І також підтверджуємо поразку буксира «Муру», який також зараз відбуксовують, — розповів Плетенчук.

Деталей про пошкодження та саму операцію військові поки не розкривають.

«Ракурс» повідомляв, що СБУ разом із ВМС України атакували носій крилатих ракет «Буян» та корабель «Павел Державин» завдяки експериментальному озброєнню морських дронів.