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Ракурс
Повітряні сили розповіли про нічну роботу по російських ракетах

Повітряні сили розповіли про нічну роботу по російських ракетах

16 жов 2023, 08:29
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Уночі 16 жовтня російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.


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Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети «Іскандер М», п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131, повідомили у Повітряних силах.

Авіаційними ракетами атаковано північні та східні регіони України, шахеди противник направив у різних напрямках, зокрема на захід.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 дронів Shahed-136/131.

Раніше «Ракурс» писав, що вибухи у ніч проти 16 жовтня чули у Полтавській, Хмельницький та Дніпропетровській областях.

ППО працювало в Кропивницькому, Миргороді, Хмельницькому, Старокостянтинові.

Джерело: Ракурс


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