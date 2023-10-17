путін і Орбан зустрілися вперше після нападу росії на Україну

https://racurs.ua/ua/n188390-putin-i-orban-zustrilysya-vpershe-pislya-napadu-rosiyi-na-ukrayinu.html

Ракурс

Диктатор Кремля володимир путін зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Пекіні.

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Російський воєнний злочинець та угорський прем'єр провели перемовини. Обговорили угорсько-російську співпрацю у сфері постачання газу і нафти, а також ядерної енергетики.

Зустріч з президентом Путіним. Сьогодні всіх в Європі хвилює одне питання: чи буде припинення вогню в Україні? Для нас, угорців, головне, щоб по-сусідству у нас зупинились потоки біженців, санкції та бойові дії, — написав угорський прем'єр у Facebook.

Зазначимо, що Орбан — єдиний із лідерів ЄС який бере участь у третьому саміті «Один пояс, один шлях» 17−18 жовтня в Китаї.

Орбан під час зустрічі з диктатором у Пекіні заявив, що Угорщина «ніколи не хотіла протистояти росії та намагається зберегти двосторонні контакти». путін у відповідь висловив задоволення тим, що «відносини з багатьма європейськими країнами зберігаються та розвиваються».

Угорський прем'єр запевнив президента рф, що хоче розвивати економічну співпрацю і не підтримує санкції проти Москви. Завтра путін планує зустрітися із «дорогим другом» Сі Цзіньпіном.

Угорщина неодноразово демонструвала своє прихильне ставлення до Кремля. Орбан, зокрема, вважає, що Захід має укласти угоду з путіним, яка не передбачатиме повернення окупованого Криму та членство України в НАТО.