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Ракурс
Строк дії електронних рецептів продовжили

Строк дії електронних рецептів в Україні продовжили

17 жов 2023, 18:38
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Відтепер строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт становить 90 календарних днів (замість 30 днів, як було раніше).


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Як повідомила прес-служба МОЗ 17 жовтня, це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, але й зручніше погашати е-рецепт, при цьому перелік рецептурних ліків та правила їх відпуску залишаються незмінними.

Важливо, що строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається 10 днів, а на ліки які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, чи екстемпоральні лікарські засоби — 30 календарних днів.

Погасити електронний рецепт можна в аптеці, яка працює з електронною системою охорони здоровʼя.

Джерело: Ракурс


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