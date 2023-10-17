Строк дії електронних рецептів продовжили

https://racurs.ua/ua/n188396-strok-diyi-elektronnyh-receptiv-v-ukrayini-podovjyly.html

Ракурс

Відтепер строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт становить 90 календарних днів (замість 30 днів, як було раніше).

.

Як повідомила прес-служба МОЗ 17 жовтня, це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, але й зручніше погашати е-рецепт, при цьому перелік рецептурних ліків та правила їх відпуску залишаються незмінними.

Важливо, що строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається 10 днів, а на ліки які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, чи екстемпоральні лікарські засоби — 30 календарних днів.

Погасити електронний рецепт можна в аптеці, яка працює з електронною системою охорони здоровʼя.