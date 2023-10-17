З Гази надходять повідомлення про авіаудар по лікарні та велику кількість жертв

https://racurs.ua/ua/n188403-z-gazy-nadhodyat-povidomlennya-pro-aviaudar-po-likarni-ta-velyku-kilkist-jertv-video.html

Ракурс

Офіційна пресслужба ХАМАС 17 жовтня о 20.14 заявила, що вперше запускає потужну ракету R160 у бік Хайфи. По Хайфі нічого не прилетіло, але, як повідомив «Голос Ізраїлю», через хвилину прилетіло по лікарні в Газі.

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О 20.23 прес-служба ХАМАС підтвердила «приліт» по лікарні Аль-Ахлі в Ґазі.

Із сектору Газа повідомляють, що під ізраїльський авіаудар потрапила баптистська лікарня Аль-Ахлі.

Представник органів охорони здоров’я Гази заявив, що кількість жертв оцінюється щонайменше у 200 осіб, проте ця інформація поки що не підтверджена.

Баптистська лікарня Аль-Ахлі розташована у центральній частині сектора Газа.

Представники ХАМАСу заявляють, що під завалами можуть бути сотні жертв, арабські ЗМІ повідомили, що їх може бути півтисячі.

Ізраїльські ЗМІ пишуть, що це ракета терористів ХАМАС дала осічку і вдарила по лікарні в Газі, де був таємний склад боєприпасів, який здетонував.

Британський палестинський хірург, професор Гасан Абу Сітта, сказав, що він оперував у лікарні, коли був повітряний удар. Він каже, що частина лікарні спалахнула.

Представник ізраїльської армії заявив, що повідомлення про можливий авіаудар Ізраїлю вивчаються, але інформації поки що немає. За його словами, у нього не було на момент розмови інформації, чи це був ізраїльський авіаналіт.

18 жовтня до Ізраїля має прибути президент США Джо Байден.