Джо Байден прибув в Ізраїль

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Ракурс

Президент США Джо Байден 18 жовтня прибув в Ізраїль.

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The Times of Israel повідомляє, що прем'єр-міністр Нетаньягу та президент Герцог прибули в аеропорт Бен-Гуріон, щоб привітати Байдена перед зустріччю з ним у Тель-Авіві.

Очікується, що президент США передусім зустрінеться з американськими родинами заручників, яких утримує ХАМАС.

Також його команда попросила зустрітися з Рейчел Едері, жінкою з Офакіма, яка відвертала увагу п’ятьох терористів, котрі тримали її та її чоловіка в заручниках, годуючи їх і розмовляючи з ними протягом 19 годин, поки не прибули спецпризначенці.

Пізніше у Байдена заплановано зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та президентом Іцхаком Герцогом.

Про те, що президент США має намір «поставити лідерам Ізраїлю низку жорстких запитань, але «як друг», сказав напередодні візиту речник Ради нацбезпеки Кірбі.

Він відмовився уточнити, які саме питання президент США має намір поставити, окрім про те, «які їхні плани на майбутнє".

Тим часом Йорданія скасувала запланований на сьогодні чотиристоронній саміт за участю президента США Байдена після вибуху в лікарні аль-Ахлі у секторі Гази.