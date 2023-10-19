Відомого російського терориста «Бабая» ліквідували на Запорізькому напрямку

Терорист «Бабай» (ліворуч), фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n188447-vidomogo-rosiyskogo-terorysta-babaya-likviduvaly-na-zaporizkomu-napryamku.html

Ракурс

Російського терориста Олександра «Бабая» Можаєва, який брав участь в окупації Криму та у російському вторгненні на Донбас у 2014 році, ліквідували на Запорізькому напрямку.

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Про це сьогодні, 19 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

Александр Можаев «Бабай» нарешті добігався. Дякую воїнам на Запорізькому напрямку, — зазначив Штефан.

Також про ліквідацію «Бабая» на Запорізькому напрямку повідомляють російські Telegram-канали. За їхньою інформацією, терорист загинув вчора, 18 жовтня, ввечері.

«Бабай», виходець із міста Білореченськ у Краснодарському краї, у 2014 став своєрідним символом російської агресії проти України через свою специфічну зовнішність.

Навесні 2014 року він брав участь у бойових діях у Слов’янську та Краматорську, проте вже влітку стало відомо, що він втік до рф, пообіцявши «повернутися з новим козачим батальйоном». Тодішній очільник донецьких терористів Ігор Гіркін звинувачував «Бабая» у «дезертирстві».

Згодом стало відомо, що у рф Можаєва засудили за зберігання марихуани.