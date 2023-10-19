Темпи нарощування Китаєм запасів ядерної зброї перевищили прогнози США

https://racurs.ua/ua/n188465-tempy-naroschuvannya-kytaiem-zapasiv-yadernoyi-zbroyi-perevyschyly-prognozy-ssha.html

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Темпи нарощування запасів ядерної зброї Китаєм перевищують попередні прогнози США. За оцінками Пентагону, за останній рік Пекін створив близько сотні ядерних боєголовок, збільшивши їхню загальну кількість до 500.

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Аналітики Міністерства оборони США вважають, що станом на травень 2023 року Китай мав у своєму арсеналі понад 500 ядерних боєголовок. У минулорічній доповіді Пентагон вказав на швидкі темпи модернізації ядерних сил Пекіну. Американське оборонне відомство оцінювало, що КНР нарощуватиме ядерні сили меншими темпами й до 2035 року матиме 1500 ядерних боєголовок.

Тепер же Пентагон прогнозує, що Китай до 2030 року має намір розмістити понад тисячу ядерних боєголовок, що закріпить його статус третьої ядерної держави світу після США і росії. Для цього Пекін, ймовірно, використовуватиме нові реактори-розмножувачі на швидких нейтронах і переробні потужності для виробництва плутонію.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, станом на січень цього року росія мала 5 тис. 889 ядерних боєголовок, США — 5 тис. 244.