Сенцова знову поранили на фронті

https://racurs.ua/ua/n188469-sencova-znovu-poranyly-na-fronti.html

Ракурс

Український режисер, колишній політвʼязень Олег Сенцов дістав поранення на фронті. Про це він повідомив сьогодні у Фейсбук.

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Знову поранення, але знову не важке — спіймав уламок у бік, — написав Сенцов.

Колишній бранець кремля не повідомив інших подробиць щодо поранення.

Це вже третє поранення режисера на війні. У липні Сенцов розповідав, що отримав контузію на полі бою, після чого його госпіталізували.

Нещодавно Сенцов писав, що його група мала відтягнутися з передових позицій на південь від Роботиного в тил й пройти майже 10 км під постійним мінометним обстрілом.

Коли я йшов, то усвідомив, що вперше долаю пішки увесь той маршрут звільненої за цей контрнаступ землі. Усі ці посадки, перехрестя, позиції мають свої назви. За кожну з них були запеклі бої, нічого не давалося безкоштовно… Кожна точка на карті, окрім своєї назви має ще список прізвищ друзів, котрі загинули за те, щоб вона стала нашою… Ця відстань не вимірюється в кілометрах, ця відстань вимірюється в людських життях.

Нагадаємо, у 2015 році Олега Сенцова засудив так званий суд країни-агресора росії до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у тероризмі. У вересні 2019 року режисер повернувся в Україну в рамках обміну увʼязненими. Після повномасштабного вторгнення армії рф в Україну Сенцов вступив до лав територіальної оборони. Він воював у Луганській та Донецькій областях. Наразі Сенцов служить у 47-й окремій механізованій бригаді ЗСУ.