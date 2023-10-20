Генштаб: 90 боїв за добу, ЗСУ вивели з ладу 50 танків і два «Солнцепеки» рф

Генштаб ЗСУ: 90 боїв за добу, знищено і пошкоджено 50 танків і два “Солнцепеки” рф

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Генеральний штаб Збройних сил України вранці 20 жовтня повідомив про 90 бойових зіткнень, які відбулися впродовж доби.

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Загалом ворог завдав 12 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, — йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку окупаційна армія росії безуспішно намагалася відновити втрачене положення в районі Кліщіївки на Донеччині. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута.

На Авдіївському напрямку загарбники поновили наступ з метою оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат.

Минулої доби втрати ворога склали: вбитими та пораненими майже 900 окупантів, знищено та пошкоджено майже 50 танків та понад 100 одиниць броньованої техніки противника, — вказали у Генштабі.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, а також 12 атак біля Надії Луганської області. На Лиманському напрямку Сили оборони не допустили втрат позицій в районі Макіївки Луганської області. На Запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій в районі Вербового.

На Херсонщині захисники України ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах рф.

Також ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони завдала удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще чотири — по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено чотири розвідувальних безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А «Солнцепек» та 13 артилерійських засобів противника.